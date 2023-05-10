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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

مباراة الزمالك وبروكسي
مباراة الزمالك وبروكسي

أهداف الزمالك خلال مباراة الزمالك وبروكسي .. عبارة تصدّرت منصات البحث خلال الساعات الماضية بعد جدل تحكيمي رد عليه وليد عبد الرازق، حكم المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الزمالك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. 

الزمالك وبروكسي 

مباراة الزمالك وبروكسي شهدت جدلاً تحكيميًا واسعًا بعدما رفض حكم اللقاء احتساب ركلتي جزاء للأخير خلال اللقاء، كادت أن تبقي آماله في البطولة وتطيح بنادي الزمالك .

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للمزيد حول أهداف الزمالك وأهداف بروكسي في مباراة الزمالك وبروكسي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر شاهد وكيف رد الحكم على عدم احتساب ضربتي جزاء لصالح بروكسي شاهد الفيديوجراف التالي:

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