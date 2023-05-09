ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

ميسي هلالي .. رغم تضارب الأخبار وعدم وجود أي تأكيد رسمي، لكن عبارة ميسي هلالي أصبحت الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ورود تقارير تتحدث عن موافقة ليونيل ميسي على الانضمام إلى فريق الهلال السعودي، وتوقيعه عقدًا مبدئيًا مدته 3 سنوات.

ميسي هلالي

علاقة ليونيل ميسي توترت مع إدرة ناديه باريس سان جيرمان، بعد رحلته إلى السعودية، وإيقاف اللاعب، وهو ما دفع العلاقة بينهما الى طريق مسدود.

اقرأ أيضًا: فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

للمزيد حول انضمام ميسي إلى نادي الهلال السعودي واللعب في الدوري السعودي وعبارة ميسي هلالي التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديوجراف التالي: