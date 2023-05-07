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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

الفنان القدير توفيق
الفنان القدير توفيق عبد الحميد

مرض توفيق عبد الحميد واعتزال توفيق عبد الحميد.. عباراتان اهتم بهما الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما كشف الفنان القدير توفيق عبد الحميد تطورات وضعه الصحي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عقب سقوطه على ظهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته الصحية. 

إصابة توفيق عبدالحميد

الفنان توفيق عبدالحميد كتب كلمات أدبية تصف تطورات حالته الصحية قائلا: "أرهقته بشدة.. لم أعتنِ به كما يجب، نبهني بصوت خفيض ولم أكترث، ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل حد الصراخ، عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر".

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للمزيد حول تفاصيل إصابة توفيق عبد الحميد وطبيعة مرض توفيق عبد الحميد وماذا كتب عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" وحقيقة اعتزال توفيق عبد الحميد، شاهد الفيديوجراف التالي:

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