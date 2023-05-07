«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

مرض توفيق عبد الحميد واعتزال توفيق عبد الحميد.. عباراتان اهتم بهما الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما كشف الفنان القدير توفيق عبد الحميد تطورات وضعه الصحي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عقب سقوطه على ظهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

إصابة توفيق عبدالحميد

الفنان توفيق عبدالحميد كتب كلمات أدبية تصف تطورات حالته الصحية قائلا: "أرهقته بشدة.. لم أعتنِ به كما يجب، نبهني بصوت خفيض ولم أكترث، ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل حد الصراخ، عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر".

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