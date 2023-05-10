عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

جومانا مراد
جومانا مراد

جومانا مراد كلمة أخيرة .. الفنانة السورية جومانا مراد حلت ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON E”، تحدثت عن دورها في مسلسل عملة نادرة ودورها الصعيدي في شخصية دميانة، وعن حبها لمصر وللشعب المصري وعلاقتها بزوجها وأولادها. 

جومانا مراد ولميس الحديدي

الفنانة جومانا مراد قالت إن دورها في شخصية دميانة التي جسدتها في مسلسل عملة نادرة ونجاحها فيه هو توفيق إلهي، مشيرة إلى أنها نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان وكانت مخاطرة صعبة ومرهقة جدًا.

اقرأ أيضًا: رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

للمزيد حول حلقة جومانا مراد ولميس الحديدي وماذا قالت عن زوجها وشخصية دميانة وحبها للمصريين شاهد الفيديوجراف التالي:

جومانا مراد عملة نادرة جومانا مراد كلمة أخيرة جومانا مراد ولميس الحديدي دميانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

المؤشر المصري يتصدر المكاسب بالبورصة مع تباين الأسهم الخليجية

بالباسبور فقط.. سافر إلى ربع دول العالم بدون تأشيرة

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

الصين: الشرق الأوسط ملك لشعوبه ونحذر أمريكا من محاولتها تقسيم المنطقة

صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ