جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

جومانا مراد كلمة أخيرة .. الفنانة السورية جومانا مراد حلت ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON E”، تحدثت عن دورها في مسلسل عملة نادرة ودورها الصعيدي في شخصية دميانة، وعن حبها لمصر وللشعب المصري وعلاقتها بزوجها وأولادها.

جومانا مراد ولميس الحديدي

الفنانة جومانا مراد قالت إن دورها في شخصية دميانة التي جسدتها في مسلسل عملة نادرة ونجاحها فيه هو توفيق إلهي، مشيرة إلى أنها نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان وكانت مخاطرة صعبة ومرهقة جدًا.

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