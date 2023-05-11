تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

تطورات جديدة تشهدها أزمة زوجة حسن شاكوش ريم طارق .. حيث أدلت صديقتها الماكير سمر بشهادة حول معرفة مغني المهرجانات حسن شاكوش بالزيجة الأولى لزوجته من رجل الأعمال أحمد خليل.

أزمة زوجة حسن شاكوش

سمر قالت في منشور لها عبر إنستجرام: «شهادة حق أخيرة وقسما بالله مابكدب في أي حاجة.. أولا ريم كنت أنا اللي عملالها الميكاب في الجوازة الأولى وريم قريبة ولاء .. بعد فترة من جوازة ريم الأولى لقيت ولاء صاحبتي بتقولي ريم في مشاكل وهتتطلق سألتها إيه السبب».

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