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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

برازيلية رأسها لا
برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو

جرازيلي شابة برازيلية رأسها ينمو بلا توقف منذ ولادتها قبل 30 سنة، تعاني من التنمر بسبب مرضها المسمى "استسقاء الرأس" غير القابل للعلاج، قبل ولادتها اقترح الناس على والدتها إنهاء حياتها، وبعد ولادتها لم تسلم من تنمر عدد منهم، ما أثار استياء عائلتها وأشعرهم بالحزن، خاصة أنها ستحتفل بعد 3 أشهر من الآن، بعيد ميلادها الثلاثين. 

برازيلية رأسها ينمو بلا توقف

الفتاة البرازيلية وُلدت مصابة بحالة نادرة في رأسها، تعرف باسم “استسقاء الرأس"- عبارة عن سائل متراكم على الدماغ يسبب لاحقا زيادة الضغط وتلف الجمجمة، وهو ما تسبب في نمو رأسها بلا توقف.

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