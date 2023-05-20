بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

فيديو تريزيجيه وواقعة البصق على تريزيجيه في مباراة طرابزون وفنربخشة .. عبارات تصدرت منصات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانا رسميا، بسبب بصق لاعب في صفوف فنربخشة، على اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، خلال مباراة طرابزون وفنربخشة ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فنربخشة 3-1.

فيديو بصق على تريزيجيه

عدسات الكاميرات أظهرت اللاعب سامت أكايدن يرتكب واقعة بصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء، ليتركز البحث على عبارتي " تريزيجيه فيديو "، و "فيديو تريزيجيه"، و" واقعة بصق على تريزيجيه ".

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للمزيد حول ما حدث للاعب المصري تريزيجيه خلال مباراة طرابزون وفنربخشة ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي وماذا قال نادي طرابزون عن مرتكب واقعة بصق على تريزيجيه وتعليق أحمد حسن شاهد الفيديوجراف التالي: