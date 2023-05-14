إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

زواج إيلون ماسك من الروبوت كتانيلا .. صور انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، للمدير التنفيذي لموقع تويتر وشركة تسلا إيلون ماسك، الذي ظهر يتراقص مع روبوت تدعى كتانيلا مصممة على هيئة سيدة جميلة.

كتانيلا زوجة إيلون ماسك

ناشرو الصور قالوا إن إيلون ماسك يعلن عن الزوجة المستقبلية كتانيلا، وهي أول روبوت قام بتصنيعه ومصمّم خصيصًا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى التي يحلم بها، وأن هذه المواصفات غير موجودة في أي شخص طبيعي.

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