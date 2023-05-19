شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية ونشره على جروب شاومينج .. خبر فاجأ الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية أمس الخميس.

جروب شاومينج

تم إعلان خبر تسريب امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية، بشكل رسمي من جانب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومكتب محافظ الدقهلية.

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