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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

شبح شاومينج يهدد
شبح شاومينج يهدد مستقبل التعليم في مصر

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية ونشره على جروب شاومينج .. خبر فاجأ  الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية أمس الخميس.

جروب شاومينج

تم إعلان خبر تسريب امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية، بشكل رسمي من جانب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومكتب محافظ الدقهلية.

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للمزيد حول تفاصيل قصة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في الدقهلية وماذا فعل محافظ الدقهلية بعد تسريب امتحان الشهادة الإعدادية على جروب شاومينج للغش شاهد الفيديوجراف التالي:

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