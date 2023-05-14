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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

وفاء مكي وميار الببلاوي
وفاء مكي وميار الببلاوي

تطورات جديدة شهدتها قضية وفاء مكي المتعلقة بتعذيب الخادمتين.. الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي نشرت تعليقا جديدًا بشأن حالة الجدل التي أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب أزمتها مع الفنانة وفاء مكي، وشهادتها في قضية وفاء مكي واتهامها بتعذيب الخادمتين، وهي القضية التي عادت إلى الأضواء بعد 23 سنة. 

براءة وفاء مكي

ميار الببلاوي تعرضت لهجوم شرس بسبب اتهامها بكتمان شهادتها، خاصة بعد خروج الفنانة هند عاكف لتؤكد أن ميار الببلاوي تواصلت معها تليفونيًا من قبل لتؤكد أن لديها دليل براءة وفاء مكي من تهمة تعذيب الخادمتين. 

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للمزيد حول تطورات قضية وفاء مكي وحقيقة براءة وفاء مكي من تهمة تعذيب الخادمتين وما علاقة هند عاكف بالأمر شاهد الفيديوجراف التالي:

ميار الببلاوي وفاء مكى قضية وفاء مكي براءة وفاء مكي تعذيب الخادمتين

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