معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

طالبات هندسة الأزهر يكرمن أستاذهن.. فيديوهات وصور انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لترصد لفتة إنسانية لرد الجميل من طالبات كلية هندسة الأزهر إلى أستاذهن الدكتور علي راشد، الأستاذ بكلية هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات.

طالبات يكرمن أستاذهن بـ هندسة الأزهر

الصور أظهرت تأثر الدكتور علي راشد، الأستاذ بكلية هندسة الأزهر قسم النظم والحاسبات بنات، باكيا بدموع الفرحة، بعد أن فوجئ بقيام الطالبات بتكريمه بالورود وعمل صدقة جارية له باسمه.

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للمزيد حول تكريم طالبات لأستاذهن بـ هندسة الأزهر، وما رد فعل الدكتور علي راشد على التكريم؟ شاهد الفيديوجراف التالي: