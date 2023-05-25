موجز السوشيال: محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول.. ومهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة برغبة كولر لاعب بيراميدز

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، صوراً مع زملائه بالفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب في رسالة وداع: “واحدة من افضل الاشياء في كرة القدم اننا بنقابل ونشارك لحظات عظيمة مع أشخاص هتوحشوني وبتمنى اشوفكوا مرة تانية”.

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جديدة في موسم الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي.

وقال: "خبر الموسم.. كولر رفض صفقة نجم بيراميدز وطلب من إدارة الأهلي سرعة التعاقد مع رمضان صبحي".

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على مستوى الفرق المشاركة في بطولة ابطال افريقيا.

وكتب: "طبعا القطن الكاميروني و سيمبا و فيتا و بطل تشاد و كوتوكو و اسيك و مازيمبي أقوى من الهلال السعودي واتحاد جدة و الشباب و السد القطري و الوحدة الاماراتي و كل اندية افريقيا العربية القوية اسف بطولة افريقيا اقوي انتم بتفهموا كورة جدا".