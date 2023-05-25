خبر الموسم .. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة برغبة كولر ضم نجم بيراميدز

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جديدة في موسم الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي.

وقال: "خبر الموسم.. كولر رفض صفقة نجم بيراميدز وطلب من إدارة الأهلي سرعة التعاقد مع رمضان صبحي".

وكشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي بقوة، من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لـ صحيفة “فوتوماك” التركية، فإنه تم تحديد فريق جاكسون موليكا الجديد خاصة بعدما أبدى المدرب شنيول جونيس رغبة في رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش التركي سيقيم عروض موليكا خلال الفترة الحالية تمهيداً لرحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.