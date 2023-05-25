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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السطو على أعماله والذكاء الاصطناعي| أبرز تصريحات عمرو مصطفى عن إحياء التراث

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

بعد حذف المهرجات التى تحمل ألحانه.. عمرو مصطفى: سأتبرع بأموالها لـ"تحيا مصر"

أرباح مشروعات إحياء التراث ستعود إلى ورثة الفنان بعد موافقتهم

تم محاربتي في مشروع إحياء أغاني التراث قبل أن يظهر

أنتجت 16 اغنية من خلال الذكاء الاصطناعي

 

 

أطلق الملحن عمرو مصطفى، عدة تصريحات هامة في لقاء لبرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

أعلن الملحن عمرو مصطفى، أنه سيتبرع بأموال أعماله لصندوق تحيا مصر، والتي تعرضت للسطو في اغاني المهرجانات، وذلك بعد حذف المهرجات التى تحمل ألحانه.

 

المهرجانات

 

وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة،  أن معظم أعمالي تستخدم في أغاني أخري من بينها المهرجانات.

وأشار الملحن عمرو مصطفى، إلى أنه يريد تعويضا عن الأعمال التي استخدمت الحاني ومن بينها المهرجانات.

 

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن الصوت الاصطناعي موجود ضمن مشروع احياء التراث، وسيعود ربحه إلى ورثة الفنان في حال موافقتهم.
وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، ، أه  تم محاربتي في مشروع احياء اغاني التراث قبل أن يظهر.


أكد الملحن عمرو مصطفى، أن هتبرع بكل تعويضات حقوق الاغاني لبلدي صندوق تحيا مصر، مضيفا أن المصنفات الفنية يجب أن تضم محامين عن الملكية الفكرية للدفاع عن الملحنين.

وأضاف عمرو مصطفى، في حوار لبرنامج التاسعة، أن البعض استنساخ اعمالي في اغاني المهرجانات لذا قدمت مشروع احياء التراث عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأشار الملحن عمرو مصطفى، إلى أن مشروع احياء أغاني التراث يستهدف احياء أغاني الزمن الجميل.

 

كشف الملحن عمرو مصطفى ، عن آخر الأعمال الفنية التي يقدمها من خلال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لها دور مهم في تطوير مجالات عدة 
وأضاف في ، أنه أنتجت 16 اغنية من خلال الذكاء الاصطناعي.



 وأشار إلى أنه وقت وجود شركة "صوت الفن" مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وعبدلحليم حفظ، وشركة "صوت القاهرة"، مع الفنان محمد فوزي، كان هناك فن راق لأنهم كانوا يتحكمون في عنصر الإبداع.


وتابع أن أغنية أم كلثوم التي طرحها ليس صوت أم كلثوم ولا يستطيع أحد أن يثبت ماذا أدخل من أصوات حتى يخرج هذا الصوت، مؤكدًا أن الأصوات البلاستيك ستتحول لحقيقة، وتقوم نجمات الأوبرا أمثال مي فاروق وريهام عبدالحكيم بغنائها.

عمرو مصطفى إحياء التراث الصوت الاصطناعي الملكية الفكرية برنامج التاسعة تاسع صندوق تحيا مصر

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