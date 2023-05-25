حل جذري لعودة مستحقات المعاشات التقاعدية إلى المصريين السابق تواجدهم بالعراق

وزير القوى العاملة خلال لقائه بنظيرة العراقي:

استكمل حسن شحاتة؛ وزير القوى العاملة؛ اليوم الخميس؛ لقاءاته مع مسئولين عراقيين برئاسة نظيره العراقي أحمد الأسدي، وزير العمل، وذلك لوضع حل جذري لمستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق في تسعينيات القرن الماضي قبا حرب الخليج، وهو ما يسمى ملف المعاشات التقاعدية التي يستحقها العمال المصريون الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في القطاعين العام والخاص العراقي.

جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استمرت اللقاءات على مدار اليومين الماضيين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية، ممثلون عن هيئة الضمان الاجتماعي، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة، وتم خلالها توقيع اتفاق بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.

وعَرض وزير القوى العاملة على الوفد العراقي جميع المشكلات والتحديات التي تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها، وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق.

ووجه الوزير بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يُستدل على بياناتهم، لحثهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم، حيث ينشر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية اليوم، الخميس، كشفاَ بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/.

كما تم الاتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، لورثتهم بعد الحصول على “القِسام الشرعي” إعلام الوراثة، وشِهادة الوفاة، وتُقدَم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين، طبقا للقانون العراقي.

وقدم وزير القوى العاملة لنظيره العراقي كشفاً بأسماء المستحقين من القطاع الخاص الذين لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.

وبشأن بطاقات "الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل الضمان الاجتماعي العراقي بأنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" لجميع المستفيدين الذين امتثلوا واستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لاستخراج “الماستر كارد”، وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.

وخلال اللقاءات التي استمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية، قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً لاحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذه الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، منوهاً إلى أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية الخاصة بالمعاشات التقاعدية.

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