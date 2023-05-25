إقامة حفل لختام أنشطة إدارة تنمية النشء بدمياط

شارك ، الدكتور وليد الشاذلي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في حفل ختام أنشطة الطلائع ضمن خطة النشاط العام لإدارة تنمية النشء وذلك بمقر جمعية الكشافة البحرية بدمياط.

وأثنى مدير المديرية علي المجهود المبذول من قبل إدارة الطلائع لاكتشاف المواهب في المجالات المختلفة من خلال الشعب التخصصية التابعة للإدارة.

واختتم الحفل بتكريم الشعب الفنية والثقافية الحاصلة على مراكز متقدمة فى المسابقات القومية علي مستوى الوزارة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.