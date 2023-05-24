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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

تواصلت خلال هذا الأسبوع  فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات  تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم، العاب ترويحية لجميع الفئات .

يهدف المشروع الى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

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دمياط أكثر احتياجا إدارة المركز الإدارة العامة للقاعدة الشعبية المراكز الرياضية المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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