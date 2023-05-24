أمان لطفلك.. تأمين صحي دمياط تحذر من مخاطر تسمم الحمل

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع دمياط باشراف الدكتور محمد رياض مدير الفرع ، اليوم، ندوة بمناسبه اليوم العالمى لتسمم الحمل وجاءت الندوة بعنوان "امانك امان لطفلك" .

حاضر بالندوة كلامن ، الدكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، والأستاذ الدكتور اسامه ورده استاذ بطب المنصورة، والأستاذ دكتور ياسر الشهاوى استاذ بطب المنصورة، والدكتور حافظ جوالي استشاري اول نساء وتوليد بمستشفى دمياط التخصصي، والدكتور مهدى المزاحى استشاري اول نساء وتوليد.

من جانبها أكدت الدكتورة زينب الدراوى منسق الندوة أن الندوة نظمت في إطار الاحتفال باليوم العالمى لتسمم الحمل واعراضه وكيفيه الوقايه منه وكذلك مدى خطورته على الأم والجنين أيضا.

واشارت إلى أن الندوة وضحت معنى تسمم الحمل وطرق التشخيص والوقايه منه وكيفية التعامل مع تسمم الحمل لحمايه الجنين.

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