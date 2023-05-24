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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة تطوير المزرعة السمكية بالرطمة في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير "الجهة المسئولة عن التنفيذ".

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ لتحقيق التطوير الشامل ، حيث تم وضع خطة تستهدف تطوير 272 فدان تم تقسيمهم إلى 20 مزرعة سمكية كمرحلة أولى، لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع، وكذلك طلمبات رفع مركزية وتجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تسعى إلى وضع مخطط محدد للتطوير، لتحقيق الاستغلال الامثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها.

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