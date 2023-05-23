والدة طفل دمياط: عثرت على ابني متوفيا منذ أسبوعين في منزل مهجور

أكدت رشا السلاموني، والدة طفل دمياط المفقود، أنها استمرت في البحث عن طفلها لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى أنه مفقود منذ عام 2015 وكانت تبحث عنه كل يوم، في كافة المحافظات، ولم تفقد الأمل، إلا منذ أسبوعين عندما عثرت على جثمان طفلها الصغير.

وأشارت "السلاموني"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها عثرت على رفات طفلها في منزل مهجور مكون من 4 طوابق، حيث أن عم الطفل هو من عثر على جثة ابنها وكلمها، مؤكدة أنها تعرف أهل قاتل ابنها وهم مازالوا موجودين في القرية، كما أنه معروف في القرية ودائم الاعتداء على الأطفال.

وطالبت رشا السلاموني، بإعدام الجاني في ميدان عام، مشددة على أنه يجب أن يعود حق طفلها في فترة سريعة، وتطالب بالقصاص السريع لحق طفلها، مفيدة بأن الكثير من الأهالي حرروا الكثير من المحاضر ضد المتهم، ولكن البعض الآخر كان خائف من التحرك ضده.

