عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة طفل دمياط: عثرت على ابني متوفيا منذ أسبوعين في منزل مهجور

رشا السالموني
رشا السالموني

أكدت رشا السلاموني، والدة طفل دمياط المفقود، أنها استمرت في البحث عن طفلها لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى أنه مفقود منذ عام 2015 وكانت تبحث عنه كل يوم، في كافة المحافظات، ولم تفقد الأمل، إلا منذ أسبوعين عندما عثرت على جثمان طفلها الصغير.

 

وأشارت "السلاموني"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها عثرت على رفات طفلها في منزل مهجور مكون من 4 طوابق، حيث أن عم الطفل هو من عثر على جثة ابنها وكلمها، مؤكدة أنها تعرف أهل قاتل ابنها وهم مازالوا موجودين في القرية، كما أنه معروف في القرية ودائم الاعتداء على الأطفال.

وطالبت رشا السلاموني، بإعدام الجاني في ميدان عام، مشددة على أنه يجب أن يعود حق طفلها في فترة سريعة، وتطالب بالقصاص السريع لحق طفلها، مفيدة بأن الكثير من الأهالي حرروا الكثير من المحاضر ضد المتهم، ولكن البعض الآخر كان خائف من التحرك ضده.
 

رشا السلاموني الإعلامية كريمة عوض توك شو حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

أول تعليق من النادي الأهلي على تصدره الدوري الممتاز

اتحاد المصارعة: لاعب بفريق طائرة الزمالك يعادل قيمة رواتب منتخب المصارعين بالكامل

الأهلي ينفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على إنبي 2-0

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ