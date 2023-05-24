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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال تحمل 61 ألف طن غاز مسال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

طلاب كلية علوم الملاحة بجامعة بني سويف يزورون ميناء دمياط البحري


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( SEAPEAK ARWA  ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 286 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال و السفينة  ( ABRAHAM M ) و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18818 طن تشمل :  1000 طن ملح معبأ و 6300 طن كلينكر و 9983 طن يوريا و 1535 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55543 طن تشمل :  12134 طن ابلاكاش و 8000 طن خردة و 4600 طن حديد و 13520 طن ذرة و 16558 طن قمح و 2229 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 731 طنا .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 426 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 142463 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158887 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي ، و عدد 4 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1309 طن ) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5980 شاحنة .

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