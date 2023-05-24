تعرف على مشروعات المستشفيات الجامعية في دمياط

تفقد، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة مشروع المستشفى الجامعى الكائن بمدينة دمياط الجديدة ورافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية، الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، و عدد من المعنيين بملف مشروعات المستشفيات الجامعية بالإدارة العامة للجامعة.

التقى بمسئولى شركة وادى النيل الشركة المسند إليها المشروع، حيث أفاد مدير المشروع الميداني بأنه جار الآن أعمال تجهيز وتسوية بالموقع بنسبة 36% بإنزال عدد ٣ كرافانات مجهزة بالموقع ،وتوريد عدد ۲ ماكينة حفر دوار وعدد ۱ ونش و عدد ۳ مضخة خرسانة وعدد ١ حفار وعدد ٢ لودر ،وكما يتم الآن تجهيز سور حماية محيط بحدود المشروع.

كما أفاد مدير الموقع بأنه تم الإنتهاء من صب عدد ٤١٥ خازوق حتى تاريخه بطريقة الحفر الدوار CFA. ، وجار العمل يوميا بمتوسط معدل تنفيذ ۲٥ خازوق في اليوم الواحد وهو أعلى من البرنامج الزمني.

مشروع المستشفى الجامعى يبعد عن الحرم الجامعى بنحو 500 متر تقريباً (خلف مرور دمياط الجديدة)، على مساحة 27400 متر.

وبعد ذلك انتقل رئيس الجامعة إلى تفقد مشروع مستشفى الغالى الجامعى الكائن بالشعراء وتم قبول التبرع بقرار من رئيس الوزراء، وتفقد رئيس الجامعة الإنشاءات بالمبنى على مساحة 802م حيث تم الانتهاء من بناء الأحد عشر دور المقترح بناؤها، و جار الآن تشطيبها وتجهيزها لاستقبال الحالات في غضون عام لتكون أول المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة دمياط، لتطوير الرعاية الصحية بدمياط.

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