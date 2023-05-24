عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مشروعات المستشفيات الجامعية في دمياط

جامعة دمياط
جامعة دمياط

تفقد، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة مشروع المستشفى الجامعى الكائن بمدينة دمياط  الجديدة ورافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية، الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، و عدد من المعنيين بملف مشروعات المستشفيات الجامعية بالإدارة العامة للجامعة.

التقى  بمسئولى شركة وادى النيل الشركة المسند إليها المشروع، حيث أفاد مدير المشروع الميداني بأنه جار الآن أعمال تجهيز وتسوية بالموقع بنسبة 36% بإنزال عدد ٣ كرافانات مجهزة بالموقع ،وتوريد عدد ۲ ماكينة حفر دوار وعدد ۱ ونش و عدد ۳ مضخة خرسانة وعدد ١ حفار وعدد ٢ لودر ،وكما يتم الآن تجهيز سور حماية محيط بحدود المشروع.

كما أفاد مدير الموقع بأنه تم الإنتهاء من صب عدد ٤١٥ خازوق حتى تاريخه بطريقة الحفر الدوار CFA.  ، وجار العمل يوميا بمتوسط معدل تنفيذ ۲٥ خازوق في اليوم الواحد وهو أعلى من البرنامج الزمني.

مشروع المستشفى الجامعى يبعد عن الحرم الجامعى بنحو 500 متر تقريباً (خلف مرور دمياط الجديدة)، على مساحة 27400 متر.

وبعد ذلك انتقل رئيس الجامعة إلى تفقد مشروع مستشفى الغالى الجامعى الكائن بالشعراء وتم قبول التبرع بقرار من رئيس الوزراء، وتفقد رئيس الجامعة الإنشاءات بالمبنى على مساحة 802م حيث تم الانتهاء من بناء الأحد عشر دور المقترح بناؤها،  و جار الآن تشطيبها وتجهيزها لاستقبال الحالات في غضون عام لتكون أول المستشفيات الجامعية  التابعة لجامعة دمياط، لتطوير الرعاية الصحية بدمياط.

ميناء دمياط يستقبل وفدا من علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

IMG-20230524-WA0173
IMG-20230524-WA0173
IMG-20230524-WA0175
IMG-20230524-WA0175
IMG-20230524-WA0161
IMG-20230524-WA0161
IMG-20230524-WA0176
IMG-20230524-WA0176
دمياط الإدارة العامة الجولة التفقدية المستشفيات الجامعية تكنولوجيا الفضاء جامعة دمياط رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال تحمل 61 ألف طن غاز مسال

أمان لطفلك.. تأمين صحي دمياط تحذر من مخاطر تسمم الحمل

ترشيحاتنا

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ