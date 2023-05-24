ميناء دمياط يستقبل وفدا من علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً من أساتذة وطلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف ، برئاسة الدكتور أسامة محمود شلبية عميد الكلية.

جاء ذلك في إطار تدعيم المشاركة المجتمعية بين هيئة ميناء دمياط ومختلف المؤسسات التعليمية. حيث تم تقديم فيلم تسجيلي عن ميناء دمياط يضم كافة إمكانات الميناء وأرصفته و محطاته ، وأهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء ، وتقديم عرض تقديمي عن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي و التي تستعرض فيه إمكاناتها في تطبيق خدمات التحول الرقمي و تطوير النظم الآلية، بعدها قام الوفد بجولة ميدانية داخل الميناء للمشاهدة العملية والتعرف على إمكانات الميناء على أرض الواقع .

وجاءت تلك الزيارة لبحث تطوير سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق هدف الكلية الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي و تدريبي في مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء و تطبيقاتها في مجال الملاحة البحرية.

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