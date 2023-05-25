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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 30 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

بالون
بالون

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس،  انطلاق 30 رحلة بالون طائر، على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

 

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وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

الأقصر الأرصاد الجوية الإجراءات الاحترازي رحلات بالون رحلات بالون طائر مختلف الجنسيات

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