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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل مشكلة المرافق.. رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يلتقي محافظ الأقصر

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يلتقي محافظ الأقصر

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بمقر الديوان العام للمحافظة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل دعم المحافظة للجامعة.

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واستعرض الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، كليات وبرامج جامعة طيبة التكنولوجية، وإمكانياتها المادية والبشرية الكبيرة إذ تقع الجامعة على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة اقتربت من المليار جنيه، وهى أكبر الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، من حيث المساحة والتكلفة.


وناقش الجانبان المشكلات التي تعاني منها الجامعة، وعلى رأسها مشكلة توصيل المرافق الحيوية، وسبل دعم جامعة طيبة التكنولوجية، كي تؤدي دورها التعليمي لأبناء إقليم جنوب الصعيد على أكمل وجه.

ووعد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحل تلك المشكلات، مؤكدا أنه سيجري زيارة تفقدية للجامعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لجامعة طيبة التكنولوجية، بصفتها صرح تعليمي تكنولوجي سيدعم المنشآت السياحية والصناعية في الأقصر والمحافظات المجاورة بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أحدث النظم التعليمية التكنولوجية.

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