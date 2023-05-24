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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 30 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صدى البلد

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء،  انطلاق 30 رحلات بالون طائر، على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

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وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا، وتمت الرحلة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

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