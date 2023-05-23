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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر: من المهم فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل

الحفل السنوي الختامي
الحفل السنوي الختامي لمركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة أمل عبد الرحمن، مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، نائبا عن رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، الحفل السنوي الختامي لمركز التطوير المهني بالجامعة، لتوزيع شهادات الكورسات المتخصصة على الطلاب الذين اجتازوا هذه الكورسات.

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جاء ذلك بحضور دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بمركز التطوير المهني، وما قدمه من دورات تدريبية لطلاب الجامعة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من أجل بلوغ أهداف التنمية وتحقيق النمو في أي بلد، من المهم فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ومن ثم استنباط استراتيجيات فعالة لتلبية هذه الاحتياجات، وهذا ما يسعى المركز إلى تحقيقه.

من جانبه، قال الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، إن الحفل الختامي للمركز شهد توزيع شهادات الكورسات المتخصصة مثل: كورس التسويق، والتسويق  الإلكتروني، والمبيعات، والموارد البشرية  HR، وخدمة العملاء، وسلاسل الإمداد.

وأضاف أبو الحسن، أن المركز مستمر في تقديم الدورات التدريبية لطلاب الجامعة، من أجل ربطهم بسوق العمل، ومدهم بكل المهارات التي تساعدهم على الارتقاء المهني والوظيفي في المستقبل.

يشار إلى أن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر جرى إنشاؤه وفقًا لبروتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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