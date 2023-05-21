حملة نظافة مكبرة بمدينة الأقصر



تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال مناطق جنوب ووسط وشمال، تنفيذ العديد من حملات النظافة والتجميل داخل المدينة لرفع وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول .



وقامت قطاعات النظافة برفع كفاءة مستوى النظافة اليومية لإزالة ورفع جميع المخلفات والتراكمات، وأسفرت الحملات عن رفع (٣٣) طن قمامة و(١٤) طن أتربة وتراكمات خلال الوردية الصباحية، فضلاً عن رفع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى اللائق بمدينة الأقصر، مع العمل المستمر لرفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة، وبتضافر جهود المواطنين من خلال التعاون الإيجابي مع جهود عمال النظافة بوضع القمامة في الحاويات في أماكنها الصحيحة والمخصصة لها حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والوقاية من الأمراض.



شارك في الحملات أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال وحسن عبده رئيس منطقة جنوب ومسؤولي قطاع النظافة بمنطقة وسط.