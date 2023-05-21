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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنشاء فصول جديدة بمدرستين في الأقصر

صدى البلد

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها داخل عدد من المنشآت التعليمية بمدينة الطود، بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية بالاقصر.

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وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي بقرية منشية النوبة والتي تشمل إنشاء ١٤ فصل دراسى إلى جانب المكاتب الادارية والمعامل، بمدة تنفيذ أعمال إنشائية ٨ أشهر ونصف.
 

كما تابع رزق، أعمال إنشاء جناح بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة يضم ٩ فصول دراسية إلى جانب المكاتب الإدارية ومعمل المشاهدة وصالة متعددة الاغراض ليصبح عدد الفصول بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة ٤٠ فصل دراسى بمدة تنفيذ أعمال الإنشائية ٨ أشهر ونصف.


وأكد رئيس مركز ومدينة الطود على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الانشائية الجارى تنفيذها مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن التوسعات والإنشاءات الجديدة تستهدف تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق.


رافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته المهندس محمود فراج مهندس بهيئة الابنية التعليمية بمحافظة الأقصر، وهشام علي ابازيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحده المحليه لقرية منشية النوبة.

الأقصر الأعمال الانشائية الأبنية التعليمية أعمال إنشائية الكثافات داخل الفصول المكاتب الإدارية جنوب الاقصر

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