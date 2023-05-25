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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 166 ألفاً و773 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الخميس، بلغت 166 ألفاً و773 طن قمح بلدي.

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وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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