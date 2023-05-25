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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

موبايل Oppo Reno
موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا..بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

كشفت شركة أوبو Oppo عن سلسلة هواتفها الذكية Reno 10 في الصين اليوم.  تتكون السلسلة من 3 أجهزة ، وهي Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro Plus , تشترك جميع الهواتف في نفس التصميم ولكنها تختلف في جوانب أخرى حيث  أنها تتميز بمعالجات وكاميرات مختلفة.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، على سبيل المثال ، يحتوي الطراز الرئيسي على معالج تم إطلاقه منذ عامين ، لكن الهاتفين الآخرين بهما معالجات أحدث بكثير.  وبالمثل ، تحصل على أفضل الكاميرات في متغير Pro Plus ، بينما يشارك Pro كاميراته مع الإصدار العادي.

 

مواصفات Oppo Reno 10
 

يتميز هاتف Oppo Reno 10 بهيكل زجاجي منحني بإطار بلاستيكي.  جزيرة الكاميرا بيضاوية الشكل وتبرز قليلاً لأن جسم الهاتف يبلغ سمكه 7.58 مليمتر فقط ويزن 180 جرامًا.

يأتي هاتف Oppo Reno 10 بشاشة نوع OLED منحنية بفتحة مركزية بقياس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل وجودة عرض FHD + و 394 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.  تدعم الشاشة ذات 10 بت ما يصل إلى 950 شمعة في ذروة مستوى سطوع ، وتعتيم 2160 هرتز PWM.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 778G SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2 ، مقترنا ب 12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 أسرع وتخزين UFS 3.1.

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على واجهة السوفت وير ، يقوم بتشغيل واجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android 13.

ويقدم الهاتف Oppo Reno 10 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ونظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف.  يتميز بمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل 2x.

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء ، وبطاقتي SIM ، و 5 G ، و WiFi 6 ، و GNSS ، و NFC.  

يعمل هاتف Oppo Reno 10 ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

 

سعر Oppo Reno 10

 

8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 355 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 256 جيجابايت (400 دولار أمريكي تقريبًا)
12 جيجابايت + 512 جيجابايت (425 دولارًا أمريكيًا).


يمكن الاستفادة من الهاتف بخيارات الألوان إما اللون الأزرق الملون أو الأسود البحري أو الذهبي اللامع ، وسيبدأ البيع اعتبارًا من 1 يونيو.

OPPO أوبو Reno 10 Reno 10 Pro Reno 10 Pro Plus

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