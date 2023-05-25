Vivo تطلق هاتف اقتصادي جديد .. ينافس Oppo وسامسونج

ظهر هاتف فيفو Vivo S17e في صمت للبيع على موقع الشركة الإلكتروني اليوم، حيث لم يتم الإعلان عن تشكيلة S17 الكاملة بعد ، ولكن التقارير تشير إلى أن الإطلاق سيحدث رسميًا في خلال أسبوع واحد بالضبط ، في 31 مايو.

يحتوي الهاتف الذكي الجديد على شاشة رئيسية ولكن بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 7200 متوسطة المدى ، بالإضافة إلى كاميرتين ، إحداهما فقط قابلة للاستخدام بمفردها.

سعر هاتف Vivo S17e

يعد الهاتف معروض للبيع بالفعل، وإصدار الذاكرة بسعة 8/128 جيجا بايت بسعر 300 دولار ، وإصدار 8/256 جيجا بايت بسعر 325 دولار ، و إصدار 12/256 جيجا بايت 355 دولارًا أمريكيًا.



مواصفات هاتف Vivo S17e

يأتي هاتف Vivo S17e مزودا بشاشة عرض من نوع AMOLED منحنية بقياس 6.78 بوصة توفر معدل تحديث 120 هرتز، مع درجة سطوع قصوى تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

يعمل هاتف فيفو الجديد بواسطة معالج من شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 7200 ، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت LPDDR4X مع تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت UFS2.2.

بالنسبة لإمكانيات التصوير لهاتف vivo S17e فيقدم كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل ، مع LED ، باسم Aura light. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف Vivo S17e بطارية قوية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.