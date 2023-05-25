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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث هواتف Nokia الرائعة .. تبدأ من 490 جنيهًا

أحدث هواتف Nokia
أحدث هواتف Nokia الرائعة.. تبدأ من 490 جنيه

أطلقت HMD المسئولة عن نوكيا  هاتفين من الهواتف المميزة الجديدة في الهند اليوم مع Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G.

كما أعلنت شركة Nokia Mobile عن وصول Nokia C32 إلى إنجلترا ، و هو هاتف ذكي اقتصادي من سلسلة Nokia C ويأتي مع بعض الميزات اللائقة بجانب أنه يتمتع بقدر عال من المتانة.  تم الإعلان عن Nokia C32 لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2023.

تتمتع علامة نوكيا التجارية بسجل طويل من المتانة والأداء مع كل من الهواتف المميزة والهواتف الذكية بالإضافة إلى رخص السعر.

 

مواصفات هواتف Nokia الجديدة

 

يتطابق Nokia 105 (2023) تقريبًا مع Nokia 105 4G لعام 2021 ولكنه يفتقر إلى اتصال LTE. ويتميز الهاتف بشاشة نوع TFT LCD قياس 1.8 بوصة بدقة 120 × 160 بكسل وبنية من البولي كربونات مع مقاومة الماء بفضل معيار IP52 . بينما يحتوي هاتف Nokia 106 4G على شاشة نوع IPS LCD بقياس 1.8 بوصة.

جدير بالذكر أنه لا توجد كاميرات على أي من الهاتفين ، لكن يوجد مصباح LED.  

يمكن لـهاتف Nokia 106 4G تشغيل ملفات MP3 على الرغم من أنه سيجب عليك توفير بطاقة microSD الخاصة بك.  

يتم تغطية جانب السوفت وير بواسطة نظام التشغيل Series 30+.  يدعم كلا الجهازين راديو FM اللاسلكي الذي لا يتطلب توصيل سماعة رأس.

يحتوي هاتف Nokia 105 على بطارية بسعة 1000 مللي أمبير في  تم تصنيفها في 12 ساعة من وقت المحادثات و 22 يومًا في وضع الاستعداد والتي يتم شحنها عبر micro USB.

يوفر هاتف Nokia 106 4G خلية أكبر تبلغ 1450 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر Nokia 105 (2023) بألوان الأسود والأزرق الفاتح والأحمر، وتم تحديد السعر عند 16 دولارًا (أي ما يعادل 490 جنيهًا مصريًا تقريبا).

و يأتي Nokia 106 4G بألوان الأسود والأزرق وبسعر 27 دولارًا  (أي ما يعادل 830 جنيهًا مصريًا تقريبا).

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مواصفات هاتف نوكيا Nokia C32


فبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  يقدم هاتف Nokia C32 ميزات رائعة حيث يتم تشغيله بواسطة المعالج الصيني Unisoc 9863A1 ويمكن أن توفر بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى ثلاثة أيام من العمل للهواتف.

يحتوي الهاتف الذكي C32 على شاشة نوع IPS HD LCD بقياس 6.5 بوصة بكثافة تبلغ 270 بكسل في البوصة.  ويضفي الجزء الخلفي من الزجاج المقوى للهاتف الذكي متعدد الاستخدامات مظهرًا وملمسًا فاخرًا.

يحتوي هاتف Nokia C32 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بهما خيار الوضع الليلي.  يوفر الوضع الليلي لقطات مذهلة في الإضاءة المنخفضة من كاميرات الهاتف.

يتوفر C32 بلونين مختلفين هما الأسود و اللون الخوخي، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لهاتف ذكي اقتصادي.

يتوفر هاتف Nokia الذكي الجديد في المملكة المتحدة بإصدار 4GB + 64GB بسعر 160 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).

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