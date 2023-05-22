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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Realme Narzo .. النهاردة فقط بـ 3330 جنيه.. تفاصيل

Realme Narzo N53
Realme Narzo N53

كشفت شركة ريلمي Realme عن هاتف Narzo N53 الأسبوع الماضي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم،  وتم تأكيد طرح N53 للبيع في 24 مارس من خلال موقع أمازون و  ريلمي الهند.  لكن وعدت العلامة التجارية ، ستقوم ببيع خاص للهاتف اليوم (22 مايو) من خلال المنصات المذكورة.

وحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  يأتي هاتف Realme Narzo N53 في إصدارين مختلفين ،  4  + 64 جيجابايت مقابل سعر 8999 روبية هندية(أي ما يعادل 3330 جنيه مصري)، و 6  + 128 جيجابايت مقابل 10999 روبية (حوالي 4070 جنيه مصري).  يأتي بدرجتين ، وهما  الجولد و  الأسود.

 

مواصفات هاتف Realme Narzo N53

 

يحتوي هاتف Realme Narzo N53 على شاشة نوع IPS LCD عالية الدقة بقياس 6.74 بوصة توفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويأتي مزودًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 13 OS و Realme UI.  عندما يتعلق الأمر بالأمان ، يوفر الجهاز ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

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الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + كاميرا مزدوجة بدقة 0.3 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Narzo N53 بواسطة معالج صيني نوع Unisoc T612 و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.  

ويتميز بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 وفتحة بطاقة microSD وما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

Realme Realme Narzo Realme Narzo N53 ريلمي مواصفات هاتف Realme Narzo N53

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