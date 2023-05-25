عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صدمة الخميس.. نتفليكس تفرض رسوما إضافية مقابل مشاركة الباسورد

نتفليكس تبدأ في منع
نتفليكس تبدأ في منع مشاركة الباسوورد

بدأت نتفليكس Netflix ، التي كانت تركز على الحملة على ممارسة مشاركة كلمات المرور ، أخيرًا في فرض رسوم على مشاركة الحساب في الولايات المتحدة.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تطلب نتفليكس الآن من المستخدمين دفع 8 دولار إضافي شهريًا لكل مستخدم لا يعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه صاحب الحساب الأساسي.

كجزء من هذه السياسة الجديدة ، سيتعين على صاحب حساب نتفليكس  الآن دفع 8 دولار إضافي لكل مستخدم يصل إلى المنصة خارج المنزل الأساسي.  في الوقت الحالي ، تدعم الخطة القياسية والخطة المميزة فقط إضافة أعضاء إضافيين .

وبالمثل ، سيحتاج المستخدمون في إنجلترا أيضًا إلى دفع 4.99 جنيهًا إسترلينيًا إضافية كل شهر للأعضاء الإضافيين المضافين إلى حساب نتفليكس ، و هذه زيادة كبيرة في التكلفة بالإضافة إلى اشتراك الخطة العادي.

Vivo تطلق هاتف اقتصادي جديد ينافس Oppo وسامسونج

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

 يبقى أن نرى كيف سيتلقى المستخدمون في الولايات المتحدة هذه السياسة الجديدة من نتفليكس ، حيث إنها زيادة كبيرة في التكلفة وسيكون لها تأثير على المدى الطويل.

بينما تقول الشركة إنها تشهد زيادة في الإيرادات بعد تنفيذ هذه السياسة الجديدة ، هناك العديد من المستخدمين الذين يخططون لإلغاء الاشتراك تمامًا. و تقدر الشركة أن أكثر من 100 مليون أسرة مسؤولة عن مشاركة كلمات المرور ، ويمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ذلك إلى زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.

قبل تنفيذ هذه السياسة في الولايات المتحدة ، كانت نتفليكس تختبرها في عدد من البلدان ، بما في ذلك تشيلي وكوستاريكا وبيرو وغواتيمالا.  تقول الشركة إن الاختبار كان ناجحًا وقد أدى إلى انخفاض مشاركة كلمات المرور.

نتفليكس Netflix مشاركة كلمات المرور الولايات المتحدة انجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

كاميرا 108 ميجا بكسل.. Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

أحدث هواتف Nokia الرائعة .. تبدأ من 490 جنيهًا

وسط «عام الكفاءة»|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر

أرخص هاتف سامسونج في مصر.. مناسب للاستخدام المحدود وكبار السن

عرض الخميس.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2770 جنيها فقط

برخص التراب.. أرخص موبايل Oppo في السوق المصري

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

طريقة سحرية لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الموبايل .. لازم تجربها

ترشيحاتنا

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

الكهرباء: توجيهات القيادة السياسية منعت الوصول إلى صفر دعم للطاقة

مكاسب أكثر من مادية.. ما هي فوائد مشروعات إنتاج الكوارتز بمصر؟

انتهكت قرار مجلس الأمن.. فرنسا تدين اختبار إيران صاروخا باليستيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ