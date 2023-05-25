صدمة الخميس.. نتفليكس تفرض رسوما إضافية مقابل مشاركة الباسورد

بدأت نتفليكس Netflix ، التي كانت تركز على الحملة على ممارسة مشاركة كلمات المرور ، أخيرًا في فرض رسوم على مشاركة الحساب في الولايات المتحدة.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تطلب نتفليكس الآن من المستخدمين دفع 8 دولار إضافي شهريًا لكل مستخدم لا يعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه صاحب الحساب الأساسي.

كجزء من هذه السياسة الجديدة ، سيتعين على صاحب حساب نتفليكس الآن دفع 8 دولار إضافي لكل مستخدم يصل إلى المنصة خارج المنزل الأساسي. في الوقت الحالي ، تدعم الخطة القياسية والخطة المميزة فقط إضافة أعضاء إضافيين .

وبالمثل ، سيحتاج المستخدمون في إنجلترا أيضًا إلى دفع 4.99 جنيهًا إسترلينيًا إضافية كل شهر للأعضاء الإضافيين المضافين إلى حساب نتفليكس ، و هذه زيادة كبيرة في التكلفة بالإضافة إلى اشتراك الخطة العادي.

يبقى أن نرى كيف سيتلقى المستخدمون في الولايات المتحدة هذه السياسة الجديدة من نتفليكس ، حيث إنها زيادة كبيرة في التكلفة وسيكون لها تأثير على المدى الطويل.

بينما تقول الشركة إنها تشهد زيادة في الإيرادات بعد تنفيذ هذه السياسة الجديدة ، هناك العديد من المستخدمين الذين يخططون لإلغاء الاشتراك تمامًا. و تقدر الشركة أن أكثر من 100 مليون أسرة مسؤولة عن مشاركة كلمات المرور ، ويمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ذلك إلى زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.

قبل تنفيذ هذه السياسة في الولايات المتحدة ، كانت نتفليكس تختبرها في عدد من البلدان ، بما في ذلك تشيلي وكوستاريكا وبيرو وغواتيمالا. تقول الشركة إن الاختبار كان ناجحًا وقد أدى إلى انخفاض مشاركة كلمات المرور.