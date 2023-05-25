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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات تنطلق الأربعاء | تفاصيل

اصنع في الإمارات
اصنع في الإمارات

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، يوم الأربعاء 31 مايو الحالي في أبوظبي، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.


وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، يأتي تنظيم الدورة الجديدة انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتستمر فعالياتها على مدى يومي 31 مايو، و1 يونيو، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار وقادة الصناعة في القطاعين الحكومي والخاص، والخبراء، والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

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ويعد منتدى "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة، وتهدف الدورة الجديدة إلى تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل المناخي، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وتضم أجندة فعاليات اليوم الأول من المنتدى 3 جلسات رئيسية، تناقش الجلسة الأولى الدور المهم الذي يلعبه البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية، ويشارك فيها سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، آناكارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" الإمارات.

وتتناول الجلسة الثانية آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات، ويشارك فيها كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتقام الجلسة الثالثة تحت عنوان "الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28"، وتتناول سبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، ويشارك فيها سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، وسعادة المهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حديد الإمارات أركان"، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، وألان سميث الرئيس التنفيذي، لمجموعة "أغذية"، سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.

وضمن فعاليات اليوم الأول، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حفل توزيع "جوائز اصنع في الإمارات" لتكريم الشركات الصناعية الرائدة والأفراد الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين بما يتماشى مع توجهاتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مساهمة كافة القطاعات في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وضمن جهود دولة الإمارات في دعم مخرجات المشروعات التحولية.

اصنع في الإمارات الامارات أبوظبي وزارة الصناعة والتكنولوجيا دائرة التنمية الاقتصادية

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