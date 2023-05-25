عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب أكثر من مادية.. ما هي فوائد مشروعات إنتاج الكوارتز بمصر؟

الكوارتز
الكوارتز

أفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 مايو 2023، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والتابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة. 

ويندرج ذلك المجمع تحت صناعة البتروكيماويات، والتي تؤلي الدولة لها أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، والتي إنعكست من خلال زيادة الناتج المحلي من نلك الصناعات، وأيضا إشادة مؤسسات دولية كبرى بنموها في مصر بشكل متسارع وعلى رأسهم وكالة “فيتش” للتصنيفات.  

الملا: رفع نسبة المكون المحلي بمجمع السولار الجديد بأسيوط

وزير البترول يضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” أبرز أراء الخبراء، وأهم المشروعات البتروكيماوية في مصر، وأيضا أبز الأرقام المحققة في ذلك القطاع، بحسب بيانات وزارة البترول الرسمية، وفي مقدمة ذلك، ما هي القيمة المضافة المحققة من تلك المشروعات وعلى رأسها صناعة الكوارتز. 

سعر الكوارتز 

 يعد المشروع أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث يحقق المجمع قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة للمادة الخام حال تصديرها، حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولارًا فقط للطن. 

فوائد أكثر من مادية 

ويعكس فارق السعر حجم الفائدة المادية المباشرة، بخلاف تقليص نسبة الفارق في الميزان التجاري من خلال تقليل نسبة المستورد وزيادة نسبة الصادر، وأيضا حجم المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وأخيرا زيادة عجلة الإنتاج وتقليل حجم البطالة.  

السيليكون المعدني

وكالة فيتش تؤكد على قوة مستقبل البتروكيماويات بمصر 

وخلال مطلع الشهر الجاري، أصدرت وكالة فيتش تقريرا يثمن من قيمة قطاع البتروكيماويات بمصر، حيث أشار إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%.

وتُرجّح الوكالة خلال الفترة المقبلة استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير. 

فيتش 

رأي الخبراء في قطاع البتروكيماويات

ثمن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة له لـ"صدى البلد" من دور قطاعا الكيماويات بمصر خلال الوقت الراهن، وما يقدمه للاقتصاد المصري، مشيدا بتقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني التي أبرزت دور مصر في أفريقيا خاصة في قطاع البتروكيماويات". 

فيما قال حسين الغزاوي، خبير الطاقة، في تصريحات له، إن استراتيجية الدولة المصرية تقود النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا خلال السنوات المقبلة وهذا يكون عن طريق التخطيط على المدى البعيد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحاور من أجل نمو هذا القطاع. 

وأضاف “الغزاوي” أن أول محور من محاور نمو هذا القطاع هو التنمية المستدامة وهذا جزء من رؤية مصر 2030، والشيء الثاني هو تعظيم قيمة القيمة المضافة للموارد الطبيعية الخاصة بنا وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

فيما علق الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على توقعات وكالة "فيتش" بقيادة مصر النمو في أفريقيا بقطاع البتروكيماويات، قائلا إن هذه التوقعات تعطي أهمية لمصر بأنها مركز مهم في الصناعات البتروكيماوية، وبالتالي مصر لديها ميزة نسبية، وأعطتها قوة في كثير من الصناعات الأساسية مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والورق والبويات.

وأشار إلى أن مصر تقوي الصناعات الكيماوية الخاصة بها من خلال إنشاء مصانع جديدة وذلك لسد الاحتياجات المحلية وتصديرها للخارج، حيث تصدر مصر كافة أنواع الكيماويات.

وأوضح أن مصر تبني قاعدة صناعية بها على أساس باتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، والتي بدأ تطبيقها تدريجيا، سيكون المنتج المصري له ميزة في كل دول القارة وبالتالي سيتم تصدير هذا المنتج لهذه الدول.

البتروكيماويات 

خطة وزارة البترول بقطاع البتروكيماويات 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في أحدث تقاريرها، عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020- 2035، وتهدف هذه المشروعات إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

وأفاد التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020- 2035 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

كما أوضح التقرير، أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات أيضًا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص. 

الكوارتز البتروكيماويات مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الناتج المحلي فيتش قطاع البتروكيماويات بمصر وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال التدقيق ومكافحة الفساد

اقتصاد السعودية| وفد تجاري سلوفاكي يبحث تطوير سبل التعاون مع غرفة الشرقية

اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2023" غدا

اقتصاد السعودية| إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر مايو

المركز السعودي للاعتماد يشارك في منتدى المشاريع المستقبلية 2023

بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

الملا: رفع نسبة المكون المحلي بمجمع السولار الجديد بأسيوط

وزير البترول يضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

ترشيحاتنا

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

الكهرباء: توجيهات القيادة السياسية منعت الوصول إلى صفر دعم للطاقة

مكاسب أكثر من مادية.. ما هي فوائد مشروعات إنتاج الكوارتز بمصر؟

انتهكت قرار مجلس الأمن.. فرنسا تدين اختبار إيران صاروخا باليستيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ