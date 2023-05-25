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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة

صدى البلد

يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة.

الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

وتعتبر الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، صرحا صناعيا عملاقا تابع لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم تأسيس الشركة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر في إطار السيطرة على موارد و ثروات الدولة و تحقيق العائد المناسب.

أصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارًا رقم 83 لسنة 2020، بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتاريخ 28 / 4 / 2020، كشركة تابعة لجهاز مشروعات الحدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المحافظات، والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات أنشئت في إطار إعادة هيكلة قطاع التعدين في مصر، كما عملت الشركة على تطوير أنظمتها وإدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمي من خلال منظومة إدارة موارد المؤسسات "ERP" "ساب" وتحويل البيانات الخاصة بالشركة إلى الصورة الرقمية الجغرافية.

أهداف الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر:

تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها.
الإشراف الفني علي عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية بكافة أراضي الجمهورية.
الاشتراك مع جهات الدولة المتخصصة في إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالثروة التعدينية.
تفعيل التعاون مع الجهات العلمية والبحثية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين.
تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية للحد من استيراد الخامات المصنعة.
تلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية.
دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب والحفاظ علي الثروات التعدينية بمختلف انحاء الجمهورية.
 

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