الملا: رفع نسبة المكون المحلي بمجمع السولار الجديد بأسيوط

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في اطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.

وبدأ المهندس طارق الملا جولته التفقدية بافتتاح و تفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجيت التي أقيمت علي مساحة ٢٠ ألف م٢ .

وأوضح الملا ان إقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية، حيث يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والابراج كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري اقامته لإنتاج السولار والبنزين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسبة المكون المحلي و وكذلك مشروعات رفع كفاءة مصفاة تكرير البترول بأسيوط ، وهو ما له مردود إيجابي علي تقليل الاستيراد للمكونات بالعملة الصعبة و سرعة انجاز المشروعات وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر بأيادي وعقول مصرية من كوادر قطاع البترول الشابة .

ثم اجري الملا ومرافقوه جولة تفقدية بورش التصنيع الجديدة واطلع علي ما تم إنجازه في مجال التصنيع للمشروعات الجاري انشاؤها ضمن خطة الوزارة ، حيث استعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت اهم ملامح المشروع الذي يعد احدث المشروعات التي تم الانتهاء منها بواسطة الشركة لزيادة قدرات التصنيع المحلي و يضم ٣ ورش متخصصة للإنتاج والتصنيع بطاقة حوالي ١٨٠٠ طن سنويا تم تزويدها بأحدث الإمكانيات من المهمات من الماكينات والمعدات .

و تلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة اسيوط البترولية من خلال تصنيع ٤ خزانات للبوتاجاز زنة ٨٠٠ طن علاوة علي ١٧ مستودعا زنة ٩٠٠٠ طن بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري انشاؤه ، و كذلك تصنيع ١٣٧ من المعدات زنة ٣٦٠٠ طن لوحدات الانتاج بمصفاة تكرير اسيوط للبترول .



كما افتتح الوزير معسكر إعاشة العاملين بشركة بتروجت والذي تم اقامته في اطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الأساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات وتوفيرا للمتطلبات الأساسية لفرق عمل الشركة وبما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع و تكثيف العمل علي ورديات طوال ٢٤ ساعة .



و خلال الزيارة قام المهندس طارق الملا بتفقد الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر و ذلك للوقوف على تقدم الاعمال على ارض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع .

وأوضح الوزير أن متابعة سير العمل في إقامة المشروع تأتي في اطار ما له من أهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد .

و لفت الي أن تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من ٥٠% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين ٤٠ الي ٤٥% .

و يستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو ٥ر٢ مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية بواقع ٦ر١ مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر ، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس محمد بدر رئيس الشركة حول موقف تقدم الأعمال في استكمال الوحدات الرئيسية الأربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وغيرها والتى تخدم المشروع الذي تنفذ أعماله شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالي ٩ر٢ مليار دولار.



كما تم استعراض حجم الاعمال المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وفى هذا الصدد وجه الملا باستمرار التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للمشروع و العمل علي توفير المتطلبات اللازمة للانتهاء من الاعمال المستهدفة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة مع الالتزام الكامل ومراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة .

كما افتتح الوزير المبني الاداري للعاملين بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) .