وفاة مهندس في ماتش كورة بالمنوفية

شيع العشرات من أبناء قرية ميت القصري بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان المهندس الشاب أحمد نور الدين حماد.

جاء ذلك عقب وفاته أثناء لعب كرة القدم بالقرية حيث توفي نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الشاب ابن قريتهم عقب صلاة الظهر من مسجد القصروة بالقرية وسط حالة من الحزن والصدمة.

وأكد اصدقاء المهندس الشاب، أن المهندس أحمد نور شاب خلوق يتمتع بالسمعة الطيبة بين الجميع، وخرج مع أصدقاءه من أجل لعب كرة القدم.

واضاف أنهم فوجئوا بسقوطه أثناء وقوفه بالملعب مغشيا عليه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته نتيجة هبوط بالدورة الدموية.

وتابع أن الصدمة انتابت جميع اهالي القرية، وحزن شديد لوفاة الشاب حيث كان يعمل مهندسا ومعروفا بالسمعة الطيبة وحسن الخلق بين الجميع.