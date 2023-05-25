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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة مهندس في ماتش كورة بالمنوفية

وفاة مهندس شاب في
وفاة مهندس شاب في المنوفية

شيع العشرات من أبناء قرية ميت القصري بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان المهندس الشاب أحمد نور الدين حماد.

جاء ذلك عقب وفاته أثناء لعب كرة القدم بالقرية حيث توفي نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الشاب ابن قريتهم عقب صلاة الظهر من مسجد القصروة بالقرية وسط حالة من الحزن والصدمة.

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وأكد اصدقاء المهندس الشاب، أن المهندس أحمد نور شاب خلوق يتمتع بالسمعة الطيبة بين الجميع، وخرج مع أصدقاءه من أجل لعب كرة القدم.

واضاف أنهم فوجئوا بسقوطه أثناء وقوفه بالملعب مغشيا عليه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته نتيجة هبوط بالدورة الدموية.

وتابع أن الصدمة انتابت جميع اهالي القرية، وحزن شديد لوفاة الشاب حيث كان يعمل مهندسا ومعروفا بالسمعة الطيبة وحسن الخلق بين الجميع.

هبوط حاد في الدورة الدموية صلاة الجنازة محافظة المنوفية لعب كرة القدم المنوفية

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