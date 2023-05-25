شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

بفضل تقنية جديدة، تمكّن شاب مصاب بشلل نصفي من أن يستعيد تحكّمه الطبيعي بالقدرة على المشي بواسطة التفكير.

وبعبارة «لقد استعدت بعض الحرية»، لخّص المريض غِرت يان - الذي لم يشأ ذكر اسم عائلته - شعوره، إذ بات في استطاعة هذا الرجل الهولندي البالغ 40 عاماً، الذي يعاني إصابة في الحبل الشوكي على مستوى الفقرات العنقية جرّاء تعرضه لحادث دراجة هوائية قبل عشر سنوات، أن يقف ويتنقل في مساحات متنوعة وحتى أن يصعد درجاً، وفقاً لما أكدته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت جوسلين بلوك، الجرّاحة السويسرية والأستاذة في مركز فو الطبي الجامعي، أن الرجل «لم يكن يستطيع في البداية وضع قدم واحدة أمام الأخرى».

وأمكنَ التوصل إلى هذا الإنجاز من خلال الجمع بين تقنيتين زرعتا في دماغه وحبله الشوكي، على ما شرح لوكالة الصحافة الفرنسية الباحث غِيّوم شارفيه من مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة، وهي أحد الأطراف المشاركة في المشروع، الذي نشرت نتائجه بالتفصيل في مجلة «نيتشر».

وتحقق هذا الإنجاز نتيجة أبحاث أجرتها فرق في فرنسا وسويسرا طوال عشر سنوات.