شقيقة ضحية تناول الشعرية سريعة التحضير تكشف تفاصيل خطيرة عن وفاته..فيديو

كشفت البلوجر شريهان يوسف، شقيقة عمر صالح ضحية تناول الشعرية سريعة التحضير الحارة للغاية، تفاصيل جديدة عن رحيل شقيقها بعد تناوله تلك الوجبة.



أضافت شريهان يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ٍساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنّ وفاة شقيقها عمر صالح كانت نتيجة مشاركته في تحديات مع أصدقائه في نفس الفئة العمرية 15 عاما، لتناول الشعرية الحارة سريعة التحضير.

تابعت شقيقة عمر صالح، أنّه عاد ذات مرة إلى المنزل وكان يعاني المغص ولا يقوى على الحركة، أو تناول الطعام والشراب، لافتة إلى أن تلك الشعرية سريعة التحضير كانت حارة بدرجة كبيرة وسببت له أضرار جسيمة.

عانى الألم لفترة عصيبة

اختتمت شريهان يوسف، بالإشارة إلى أنّ المادة الحارة التي تناولها شقيقها في الشعرية سريعة التحضير أدت إلى وفاته بعدما عانى الألم لفترة عصيبة، مشيرة إلى أن التقارير الطبية أثبتت ذلك.