تحدى الأكل الكوري كارثة.. شقيقة الشاب ضحية الإندومي تكشف كواليس وفاته

‏قالت شريهان يوسف، شقيقة الشاب ضحية الإندومي الحار إن شقيقها الراحل قرر تجربة الإندومي الحار؛ ‏بسبب الفيديوهات المنتشرة ما بين الأطفال وتناول الإندومي الكوري الحار، والتحديات الخاصة بمن يستطيع أكل وتحمل حرارة، حتى أودى بحياته.

وتابعت شريهان يوسف، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بعد تناول شقيقها الإندومي؛ بدأت تحدث له آلام شديدة في البطن، وتوجهوا به إلى المستشفى، وكان يتألم وفي عذاب لمدة 5 أيام، وحدث له صديد على الكلى، ثم اختفت أوردة الجسم كلها، رغم أن صحته كانت جيدة، وعمره 17 عاما.

الشاب ضحية الإندومي الحار

وأضافت أن شقيقها ظل يتناول الأدوية والمحاليل، ولكنه توفي، والتشخيص الطبي كان «صديد على الكلى»، ثم في «تقرير الوفاة» كان السبب «هبوط حاد في الدورة الدموية».

ووجهت نصيحة للأسر؛ حتى لا يحدث لهم ما حدث لشقيقها، قائلة: “أتمنى إن كل الناس تحافظ على أولادها”.