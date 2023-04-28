بلاش الجاهزة.. طريقة عمل عجينة الأندومي النودلز الكوري

إذا كنت تحاولين تقديم الاكلات الجاهزة في المنزل قدم الشيف كريم ايكا طريقة عمل عجينة الاندومى النودلز الكوري.



المقادير:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة سكر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب للعجن يخلط الدقيق مع الملح والسكر.

يخفق البيض جيدا مع الزيت ويضاف إلى الدقيق ويخلط جيدًا

. يضاف الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون لدنيا عجينة لينة وملساء.

ترش العجينة بالدقيق وتترك جانبًا حوالي نصف ساعة حتى ترتاح.

باستخدام الماكينة الخاصة بصنع المكرونة يتم فرد عجينة الاندومى على رقم 6.

تكرر عملية الفرد أكثر من مرة حتى تصبح عجينة الاندومى رقيقة للغاية.

تفرد العجينة على منشر في الهواء

وتترك حتى تجف تمامًا.

تحفظ عجينة الاندومى في برطمان محكم الغلق لحين الاستخدام.

يمكن عمل عجينة الاندومى الملونة بطريقة صحية من خلال استخدام ماء سلق البنجر في عجن الاندومي للحصول على اللون الأحمر أو ماء سلق السبانخ للحصول على اللون الأخضر الصحي أو رشة زعفران للحصول على اللون الأصفر الصحي.