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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ماذا أصنع مع الأرق بالليل؟.. 4 سنن للنوم الهادئ والتغلب على الكوابيس

الأرق
الأرق

يبحث الكثيرون عن العلاج النبوي للأرق وعدم استطاعة النوم، حيث يسأل بعض الناس : ماذا أصنع مع الأرق بالليل؟، وهل هناك ذكر يقضي على رؤية الكوابيس؟

ماذا أصنع مع الأرق بالليل؟

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الأرق أمر يصيب كثيرا من الناس، وعلى من أصيب بأرق بالليل أن يتحصن بالتحصينات الخاصة بالليل، ثم يدعو بذلك الدعاء ثلاث مرات . 
واستدل بما جاء عن خالد بن الوليد أنه شكا الأرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول ( اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ، ورب الشياطين وما أضلت ، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى ، عز جارك وتبارك اسمك ) فقالهن فنام رواه الطبراني وابن أبي شيبة . وقال المنذري : وإسناده جيد إلا أن عبدالرحمن بن سابط لم يسمع من خالد . 

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كما أخرجه أيضا الترمذي من حديث بريدة قال : شكا ابن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما أنام من الأرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أويت ألى فراشك فقل ( اللهم رب السماوات السبع ) الخ، وجاء في آخره ( كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ) سنن الترمذي أبواب الدعوات رقم 3445 . 
وقال الشوكاني : ضعف إسناد حديث بريدة المنذري والنووي . تحفة الذاكرين ص 107- 106 ومصنف ابن أبي شية كتاب الدعاء باب الرجل يفزع من الليل ما يدعو به رقم 30239 . 

وبين أن هذا التحصين عظيم البركة لإذهاب الأرق ، أذكر أن قريبا لي أصابه أرق مزمن لفترة طويلة لدرجة أنه لجأ إلى بعض الأطباء، وفور أن أعلمني بذلك أوصيته بأربعة أشياء: 
1- أن ينام على طهارة . 
2 -  الأذكار الليلية التي أوردناها قبل هذا التحصين  .
3 - أن يقول هذا التحصين . 
4 - أن ينوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ..  
وفي اليوم التالى اتصلت به . فقلت ما ذا فعل الله بك الليلة الماضية ؟ 
فقال : الحمد لله تعالى لقد نفذت ما أوصيتني به ولأول مرة منذ سنتين أنام مستريحا . 
فقلت : لله الحمد واظب على ذلك .. 
فعليكم إذا أصيب أحدكم بأرق بالليل بتنفيذ هذه الوصية وبالتحصين بذلك التحصين من الأرق . وبأي صيغت ذكرت فقد أصبت .

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