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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر طبي لمناقشة أمراض الأطفال حديثي الولادة بدمياط

مؤتمر
مؤتمر

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية لطب الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين ( نيو إيجيبت ٧ )  بمدينة رأس البر،  بمحافظة دمياط.

 وتم عقد عدد من الورش التدريبية تلاها الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ، وشهدت فعاليات المؤتمر اليوم عددا كبيرا من المحاضرات لأساتذة طب الأطفال وحديثي الولادة بالجامعات المصرية والأجنبية وسط حضور كبير من أطباء الأطفال وحديثي الولادة من مختلف المحافظات  .

 وصرح الدكتور محسن الصعب رئيس الجمعية و المؤتمر بأن فعاليات المؤتمر تشمل عدة ورش تدريبية على إنعاش الأطفال حديثي الولادة والتدريب العملي على الإجراءات العلاجية والتشخيصية  الحديثة في مجال التخصص لضمان نقل المهارات العملية للحضور وليس المعلومات النظرية فقط.

 كما صرح الدكتور أمير سليمان نائب رئيس المؤتمر ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية بأن برنامج اليوم الأول للمؤتمر  يشمل عرض ملخصات ونتائج بعض الأبحاث العلمية في مجال التخصص والتي  نشرت في مجلات عالمية خلال العام الماضي.

 وأوضح أنه من أهم المواضيع التى تمت مناقشتها اليوم، الأمراض الجلدية لدى حديثي الولادة" الصفراء" و أمراض الجهاز البولي"الأنيميا" في حديثي الولادة.

كما تمت مناقشة استخدام الذكاء الصناعي في مجال طب الأطفال حديثي الولادة.

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