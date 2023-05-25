انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن مدينة دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 11ساعة وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 8 مساء وذلك يوم السبت الموافق 27/5/2023 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى المحول الخاص بمأخذ محطة مياه دمياط (بمعرفة شركة الكهرباء).

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.