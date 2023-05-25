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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخميس المقبل..فتح باب التقديم إلكترونياً بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فتح باب التقديم إلكترونياً بمرحلة رياض الأطفالkg1 بالمدارس الرسمية للغات وكذلك الصف الأول الابتدائي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 م وذلك بدءاً من الخميس  القادم الموافق 1 /6 /2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

 

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات يتم الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الجاري اعداده وتفعيله والإعلان عنه لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليله القادمه وذلك علي البوابه الإلكترونية لمحافظة الشرقية www.sharkia.gov.eg  طبقا للمواعيد المقرره قانونا حتي 10 يوليو 2023 علي أن يقوم ولي الامر بطباعه طلب الالتحاق الالكتروني المرسل على البريد الالكتروني المسجل بمعرفه ولي الامر عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ويسلم الى اللجنه المشكله بالمدرسه التي حددها ولي الامر كرغبة اولى ولا يجوز غير ذلك ، لافتا الي أن القواعد والأوراق المطلوبة والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الاطفال (بالمدارس الرسمية للغات) للعام الدراسي 2023 / 2024 بالصور المرفقة.

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ الشرقية قد اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي تتم إلكترونيا عن طريق ولي الامر من خلال بوابه مركز معلومات وزاره التربيه والتعليم Emis.gov.eg وذلك في الفترة من 1 / 6 / 2023 وحتي 30 / 6 / 2023  ويمكن الاطلاع علي الضوابط والتعليمات المنظمة للتقدم لمرحله الصف الاول الإبتدائي للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الصوره المرفقة.

قبول شروط الابتدائي اول23 و 24
قبول شروط الابتدائي اول23 و 24
قبول شروط رياض 2اطفال 23 و 24
قبول شروط رياض 2اطفال 23 و 24
قبول شروط رياض اطفال 23 و 24
قبول شروط رياض اطفال 23 و 24
التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصف الاول الابتدائي المدارس الرسمية للغات بالشرقية رياض الأطفال

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