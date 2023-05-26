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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بـ إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسي، الخميس 25 مايو 2023، الحكومة إلى إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة بمحافظة السويس، إن "ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة".

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وتابع الرئيس السيسي: “علينا المضي قدمًا في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة، متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، إضافة إلى تشغيل عدد كبيرمن القوى العاملة”.

حرص الدولة على إزالة أي معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية

وأكد الرئيس السيسي أن ما افتتح من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، وأيضًا للاستثمار في البورصة، لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد، وشدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على إزالة أي معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية، أو أي مؤسسة أخرى، وأكد ضرورة دراسة كل المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز، التي تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة داخل مصر بدلا من استيرادها.

كما أكد الرئيس السيسي أن مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، وشدد الرئيس على أهمية عقد لقاءات واجتماعات مع المتخصصين في مجال التعدين، من أجل جذبهم للاستثمار في مجمع إنتاج الكوارتز، لأنه يمثل فرصة استثمارية مهمة ولابد من استغلالها بما يعود بالنفع على الجميع.

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