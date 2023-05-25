تعرف على حقيقة عرض جزء ثالث لـ موضوع عائلي

أكد الفنان محمد القس، في تصريحات صحفية عن وجود جزء ثالث لمسلسل “موضوع عائلي” بعد النجاح الذي حققه العمل.

وأشار أنه ليس متأكدًا من تواجده بهذا الجزء، لكنه يتوقع أن يكون جميع الممثلين موجودين به، وأنهم لا يزالون يبحثون عن أفضل شكل للسيناريو لتحقيق مزيد من النجاح.

أكد الفنان محمد القس، أن النجاح الكبير لشخصية “غازي” التي جسدها في الجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي” لن يصعّب عليه مهمة تقديم الأدوار القادمة.

وقال "القس"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، الممثل دائما ما بين صعود وهبوط، وأنا لا آخذ الفن على أنه معركة يجب أن أنتصر فيها، بل أفعل ما بوسعي في كل دور، وإذا لم ينجح الدور أعتبره درسا أتعلم منه، معلقا “بحب اشتغل وأعمل حاجات حلوة ومجنونة”.

وكشف الفنان محمد القس عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد رضوان في مسلسل موضوع عائلي 2 الذي عرض مؤخرا.

وأضاف "رمضان حريقة حكاية وأول مرة رأيته في الجزء الأول استقبلني بابتسامة وجلسنا نحكي سويا، فهو إنسان جميل وسمح، وفي التصوير لا أستطيع أن أتوقف عن الضحك، فهو تلقائي وإفيهاته رهيبة، وكنز من الكنوز التي تشرفت بالتعرف إليها".

وعن تحضيره لشخصية “غازي” في المسلسل، قال "القس"، "السر في أي شخصية الكتابة، وكان هناك علاقة ثلاثية بيني وبين الكاتب والمخرج أحمد الجندي، لنقف على التفاصيل، ومن الطبيعي أننا خلال العمل نجد هناك جملا وكلمات تضاف، وفي النهاية العمل جهد جماعي.

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أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.